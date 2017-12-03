Мы что, без роду и племени? — Газзаев о перспективе запрета гимна и флага РФ на Олимпиаде

Появилась некоторая определенность, какого решения ждать от Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску (или недопуску) российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Сообщается, что чиновники МОК нашли, как им кажется, «разумный компромисс», согласно которому не замешанных в допинговых скандалах российских атлетов допустят до Олимпиады, но под нейтральным флагом, без гимна и без указания национальной принадлежности на форме. Абсолютно неприемлемым считает отказ от российского гимна и флага на Олимпиаде заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

«Я считаю, что ни в коем случае нельзя без гимна и без флага выступать на Олимпийских играх — отметил Валерий Газзаев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Россия — огромная спортивная держава, мировая спортивная держава, которая дала спорту много мировых рекордов, звезд мирового спорта. И выступать под нейтральным флагом — это я считаю унижением».

На вопрос, будет ли Госдума понимать вопрос о бойкоте Олимпиады в случае соответствующего решения МОК, Газаев ответил: «Сложно сказать».

«Но я считаю так, — продолжил депутат, — мы что, без роду и племени, чтобы выступать без флага?! Тот, кто не испытал этого на себе, тот никогда не поймет, что это значит. А я прекрасно знаю и понимаю, что это такое, когда ты стоишь, и в честь тебя играют гимн твоей страны. Это гордость, это честь твой страны!»

По словам Газзаева, России нельзя соглашаться на участие в Олимпиаде без национального гимна и флага.

«Я считаю, что ни в коем случае этого делать нельзя. Тем самым они хотят унизить нас, унизить честь и славу нашей страны. Вот и все», — подчеркнул Валерий Газзаев.

Ранее газета «Советский Спорт» со ссылкой на профильные Telegram-каналы сообщила, что решение МОК относительно участия РФ в Олимпиаде под нейтральным флагом уже принято, но точные формулировки будут определены в ближайшее время. Решение МОК будет оглашено вечером 5 декабря.

Решение о нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане в принципе устраивает одного из организаторов допингового скандала — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), фигуранта уголовного дела в РФ, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, о чем он сообщил в интервью американским СМИ.

Тем временем другой информатор WADA — бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов призвал МОК полностью отстранить Россию от Олимпийских игр.

Степанов написал письмо в Международный олимпийский комитет с призывом не допускать сборную РФ на зимнюю Олимпиаду-2018 года в Пхенчхане.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков в эфире RT заявил, что выступление на Олимпиаде любой команды под нейтральным флагом невозможно.