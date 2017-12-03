Почти 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Стамбуле

Анкара, 3 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Турции. Об этом сообщили в воскресенье турецкие СМИ.

Инцидент произошел в Стамбуле. Согласно предварительной информации, в результате столкновения двух автобусов пострадали 19 человек.

Как передает источник агентства Anadolu в канцелярии главы города, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее стало известно о том, что в турецкой провинции Бурса столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек.