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Почти 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Стамбуле
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    Почти 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Стамбуле

    14:56  3 Декабря 2017
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    Почти 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Стамбуле

    Анкара, 3 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Турции. Об этом сообщили в воскресенье турецкие СМИ.

    Инцидент произошел в Стамбуле. Согласно предварительной информации, в результате столкновения двух автобусов пострадали 19 человек.

    Как передает источник агентства Anadolu в канцелярии главы города, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в турецкой провинции Бурса столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #дтп
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