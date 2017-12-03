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Информатор ВАДА Степанов призвал не пускать Россию на зимние ОИ-2018
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    Информатор ВАДА Степанов призвал не пускать Россию на зимние ОИ-2018

    14:55  3 Декабря 2017
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    Информатор ВАДА Степанов призвал не пускать Россию на зимние ОИ-2018

    Москва, 3 декабря. Экс-сотрудник российского антидопингового агентства (РУСАДА), еще один информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Виталий Степанов написал письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием не допускать сборную Россию на корейские Игры-2018 в Пхенчхане. 

    Он считает, что в случае допуска российских атлетов на зимние Игры — это «будет несправедливо».

    «Российская допинговая система поставила крест на олимпийских мечтах сотен спортсменов», — передает слова Степанова «Би-би-си».

    Информатор ВАДА Степанов призвал не пускать Россию на зимние ОИ-2018

    Кроме того, он заявил, что российские спортсмены якобы «участвуют в различных соревнованиях, потому что российские власти заблокировали доступ ко всем доказательствам».

    Экс-сотрудник РУСАДА и его супруга, российская легкоатлетка Юлия Степанова, были основными так называемыми свидетелями в серии немецких документальных кинолент «о допинге в российском спорте». 

    Автор: Дана Балан
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    #допинг #вада #ои-2018 #олимпиада #степанов
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