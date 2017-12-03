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Касперский заявил, что в 2017 году появится более 90 млн новых вирусов
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    Касперский заявил, что в 2017 году появится более 90 млн новых вирусов

    15:01  3 Декабря 2017
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    Касперский заявил, что в 2017 году появится более 90 млн новых вирусов

    Москва, 3 декабря. По прогнозу главы антивирусной «Лаборатории Касперского», за 2017 год будет выявлено более 90 миллионов новых компьютерных вирусов, троянов и различного рода вредоносных программ. Об этом Евгений Касперский заявил на четвертой Всемирной конференции по управлению Интернетом.

    Касперский рассказал, что 20 лет назад, когда он только основал свою кампанию, за год было выявлено всего 500 вирусных программ. Теперь же их количество увеличивается на десятки миллионов каждый год.

    «В 2017 году мы ожидаем насчитать свыше 90 млн новых образцов, и это всего за один год, — заявил Касперский. — Ежедневно мы регистрируем свыше 300 тысяч новых вирусов».

    Касперский заявил, что в 2017 году появится более 90 млн новых вирусов

    В настоящее время, по словам эксперта, во всем мире насчитывается около полумиллиарда вредоносных компьютерных программ, что требует постоянного развития систем кибербезопасности. При этом вредоносные принимают все более комплексный характер.

    «Перед вами масштабы проблемы — к сожалению, киберпреступления носят массовый, глобальный международный характер — соответственно, экономика поддержания безопасности в сети также развивается крайне быстро, — рассказал Касперский. — К сожалению, мы живем в очень опасном мире, завися от сетевого фактора».

    Напомним, за прошедший год мировые компьютерные сети несколько раз испытывали мощнейшие вирусные атаки. «Хитом» в 2017 году стали «программы-вымогатели», которые блокировали компьютерные системы пользователей и целых организаций, требуя выкуп по защищенным каналам — в биткоинах для получения кода разблокировки. Как показала практика, деньги уходили вымогателям, но присланные коды разблокировки не работали и люди лишались и денег, и данных.

    Касперский заявил, что в 2017 году появится более 90 млн новых вирусов

    Автор: Валентин Меликов
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