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Украина
Саакашвили проводит «Марш за импичмент» в центре Киева
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    Саакашвили проводит «Марш за импичмент» в центре Киева

    15:01  3 Декабря 2017
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    Саакашвили проводит «Марш за импичмент» в центре Киева

    Киев, 3 декабря. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили проводят «Марш за импичмент» в центре Киева. В акции по разным данным участвуют от пятиста до тысячи человек.

    Колонну протестующих против действующего президента страны Петра Порошенко возглавляет сам Саакашвили. Участники митинга собрались в парке им. Тараса Шевченко, откуда направились в сторону Европейской площади столицы Украины. В руках митингующие несут транспарант с призывом импичмента Порошенко и баннер, на котором гарант государства изображен за решеткой. Кроме того, они выкрикивают лозунги «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев — вставай».

    С призывами украинцев выйти на марш в воскресенье ранее обращался сам Саакашвили. По его словам, это «возможно, единственный шанс мирным, законным способом остановить сползание Украины в диктатуру и новую Руину». 

    Однако многомиллионной акция все же не вышла. По данным hromadske.ua, в нем принимают участие около 500 человек. По другим данным, в колонне марширует около 1000 человек. В Сети пользователи с сарказмом заметили, что «самой большой популярностью у митингующих пользуется пока что ларек с кофе». 

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #порошенко #саакашвили #марш за импичмент
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