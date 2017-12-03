Саакашвили проводит «Марш за импичмент» в центре Киева

Киев, 3 декабря. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили проводят «Марш за импичмент» в центре Киева. В акции по разным данным участвуют от пятиста до тысячи человек.

Колонну протестующих против действующего президента страны Петра Порошенко возглавляет сам Саакашвили. Участники митинга собрались в парке им. Тараса Шевченко, откуда направились в сторону Европейской площади столицы Украины. В руках митингующие несут транспарант с призывом импичмента Порошенко и баннер, на котором гарант государства изображен за решеткой. Кроме того, они выкрикивают лозунги «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев — вставай».

С призывами украинцев выйти на марш в воскресенье ранее обращался сам Саакашвили. По его словам, это «возможно, единственный шанс мирным, законным способом остановить сползание Украины в диктатуру и новую Руину».

Однако многомиллионной акция все же не вышла. По данным hromadske.ua, в нем принимают участие около 500 человек. По другим данным, в колонне марширует около 1000 человек. В Сети пользователи с сарказмом заметили, что «самой большой популярностью у митингующих пользуется пока что ларек с кофе».