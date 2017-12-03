Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

Сирия, 3 декабря. В районе Бейт Джинн провинции Дамаск возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков присоединились к перемирию в Даръа, Россия доставила гумпомощь жителям Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, при поддержке ВКС РФ уничтожают исламистов «Ан-Нусры» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ2 на западе Даръа.

Провинция Дамаск

В районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск возобновилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@shahbanewssite), боевики атаковали позиции армии САР в этой местности. В ответ правительственные войска начали артиллерийский обстрел укрепрайонов противника. Ранее в эпицентре противостояния между САА и «Джебхат ан-Нусрой»3 находилось поселение Тель аль-Бардая.

Не утихает вооруженный конфликт между САА и радикальными оппозиционными группировками и на территории оазиса Восточная Гута. По данным местных источников, столкновения между войсками Башара Асада и боевиками отмечаются в окрестностях поселений Арбин и Хараста.

Провинция Алеппо

На западе города Алеппо зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками радикальных группировок. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в эпицентре противостояния находится район Научно-исследовательского Центра.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает один из военных источников в Telegram (@SRNN2011).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили 1,3 тонны гуманитарной помощи жителям поселения Савран, передает местный источник в Twitter (@RusConsulGen).

Провинция Хомс

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что в районе деревни Тейр Мааля на севере провинции Хомс отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. По данным правозащитной организации в результате артиллерийского обстрела со стороны правительственных сил было ранено двое боевиков.

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких мирных жителей населенного пункта Аль-Хула без объяснения причин.

Провинция Даръа

Десятки боевиков радикальной оппозиции, действующие в населенном пункте Аль-Луджат, сложили оружие и сдались правительственным войскам. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@C_Military1).

На западе провинции Даръа тем временем продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Интенсивные перестрелки между противниками отмечаются в районе бассейна реки Ярмук.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Ар-Рахаджан и Каср Бин Вардан на востоке провинции Хама. О боевом вылете российской авиации пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@moh_taha88).

Одновременно с этим ВВС Сирии атакуют опорные пункты террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аш-Шакусия. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Ранее стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС уничтожила за последнюю неделю более 156 боевиков «Ан-Нусры», базировавшихся в восточной части провинции Хама.

Ирак

На границе провинций Дияла и Салах эд-Дин произошло столкновение между группировками «Исламского государства». По данным Alsumaria News, в результате междоусобного конфликта был ликвидирован один из высокопоставленных членов террористической организации.

Неизвестные боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск Ирака к северо-востоку от Баакубы в провинции Дияла, передает Alsumaria News. В результате был ранен один солдат иракской армии. По данным информационного агентства, сейчас военнослужащие прочесывают окрестности в поисках нападавших.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)