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Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа
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    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    16:30  3 Декабря 2017
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    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    Сирия, 3 декабря. В районе Бейт Джинн провинции Дамаск возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков присоединились к перемирию в Даръа, Россия доставила гумпомощь жителям Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, при поддержке ВКС РФ уничтожают исламистов «Ан-Нусры» в Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА в провинции Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА):  противостоит ИГ2 на западе Даръа.

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    В районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск возобновилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@shahbanewssite), боевики атаковали позиции армии САР в этой местности. В ответ правительственные войска начали артиллерийский обстрел укрепрайонов противника. Ранее в эпицентре противостояния между САА и «Джебхат ан-Нусрой»3 находилось поселение Тель аль-Бардая.

    Не утихает вооруженный конфликт между САА и радикальными оппозиционными группировками и на территории оазиса Восточная Гута. По данным местных источников, столкновения между войсками Башара Асада и боевиками отмечаются в окрестностях поселений Арбин и Хараста.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    На западе города Алеппо зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками радикальных группировок. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в эпицентре противостояния находится район Научно-исследовательского Центра.

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает один из военных источников в Telegram (@SRNN2011).

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили 1,3 тонны гуманитарной помощи жителям поселения Савран, передает местный источник в Twitter (@RusConsulGen).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что в районе деревни Тейр Мааля на севере провинции Хомс отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. По данным правозащитной организации в результате артиллерийского обстрела со стороны правительственных сил было ранено двое боевиков.

    Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких мирных жителей населенного пункта Аль-Хула без объяснения причин.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    Десятки боевиков радикальной оппозиции, действующие в населенном пункте Аль-Луджат, сложили оружие и сдались правительственным войскам. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@C_Military1).   

    На западе провинции Даръа тем временем продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Интенсивные перестрелки между противниками отмечаются в районе бассейна реки Ярмук.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Ар-Рахаджан и Каср Бин Вардан на востоке провинции Хама. О боевом вылете российской авиации пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@moh_taha88).

    Одновременно с этим ВВС Сирии атакуют опорные пункты террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аш-Шакусия. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Ранее стало известно, что  Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС уничтожила за последнюю неделю более 156 боевиков «Ан-Нусры», базировавшихся в восточной части провинции Хама.

    Ирак

    Сирия новости 3 декабря 16.30: в районе Бейт Джинн возобновились перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», десятки боевиков сдались САА в Даръа

    На границе провинций Дияла и Салах эд-Дин произошло столкновение между группировками «Исламского государства». По данным Alsumaria News, в результате междоусобного конфликта был ликвидирован один из высокопоставленных членов террористической организации.

    Неизвестные боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск Ирака к северо-востоку от Баакубы в провинции Дияла, передает Alsumaria News. В результате был ранен один солдат иракской армии. По данным информационного агентства, сейчас военнослужащие прочесывают окрестности в поисках нападавших.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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