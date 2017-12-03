Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Воронежский футболист может заиграть в «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре»
Новости Сирии
Латакия: тысяча бойцов САА одновременно женились на своих возлюбленных
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Латакия: тысяча бойцов САА одновременно женились на своих возлюбленных

    14:53  3 Декабря 2017
    600

    Латакия: тысяча бойцов САА одновременно женились на своих возлюбленных

    Латакия, 3 декабря. В спортивном комплексе «Аль-Асад» состоялась грандиозная свадьба для военнослужащих Сирийской арабской армии.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что торжественная церемония прошла под девизом «Аль хельва ва'аль мурра» - и в горе, и в радости. Во время мероприятия тысяча сирийских военнослужащих сочетались браком со своими невестами в спорткомплексе «Аль-Асад».

    Многие из бойцов приехали на церемонию со следами ранений, полученных в ходе столкновений с боевиками террористических группировок. Церемония была организована сирийским благотворительным фондом «Мученики войны». На торжестве выступили популярные исполнители из Сирии и Ливана.

    Латакия: тысяча бойцов САА одновременно женились на своих возлюбленных

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #латакия #свадьба
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть