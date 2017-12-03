Латакия: тысяча бойцов САА одновременно женились на своих возлюбленных

Латакия, 3 декабря. В спортивном комплексе «Аль-Асад» состоялась грандиозная свадьба для военнослужащих Сирийской арабской армии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что торжественная церемония прошла под девизом «Аль хельва ва'аль мурра» - и в горе, и в радости. Во время мероприятия тысяча сирийских военнослужащих сочетались браком со своими невестами в спорткомплексе «Аль-Асад».

Многие из бойцов приехали на церемонию со следами ранений, полученных в ходе столкновений с боевиками террористических группировок. Церемония была организована сирийским благотворительным фондом «Мученики войны». На торжестве выступили популярные исполнители из Сирии и Ливана.