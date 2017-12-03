На Украине предлагают создать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса

Киев, 3 декабря. Украинский националист, лидер запрещенной в РФ организации «Братство» Дмитрий Корчинский призвал создавать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса.

Как рассказал одиозный националист в эфире телеканала 112, если гражданин Украины не стал воевать против ЛНР и ДНР, то он перестал быть гражданином Украины.

«Гражданин, который оказался на оккупированных территориях, должен быть либо членом вооруженного подполья или выехать, либо он там пленный, или погиб в борьбе за свободу. Если он этого не сделал, то он не гражданин», — заявил Корчинский.

По его мнению, все жители «после освобождения территорий [ЛНР и ДНР] должны проходить фильтрационные лагеря», так как Украине нужна территория, но не нужны люди, которые не поддержали ВСУ.

«Все эти люди неблагонадежные, они не имеют права принимать участия в выборах, не имеют права получать ничего от государства, они имеют право только нести наказание за свое пребывание на оккупированных территориях», — подытожил Корчинский.

Напомним, ранее ДНР пригрозила «непоправимым ущербом» для ВСУ за провокации на линии соприкосновения. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны».