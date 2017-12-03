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Украина
На Украине предлагают создать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса
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    На Украине предлагают создать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса

    14:48  3 Декабря 2017
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    На Украине предлагают создать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса

    Киев, 3 декабря. Украинский националист, лидер запрещенной в РФ организации «Братство» Дмитрий Корчинский призвал создавать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса. 

    Как рассказал одиозный националист в эфире телеканала 112, если гражданин Украины не стал воевать против ЛНР и ДНР, то он перестал быть гражданином Украины.

    «Гражданин, который оказался на оккупированных территориях, должен быть либо членом вооруженного подполья или выехать, либо он там пленный, или погиб в борьбе за свободу. Если он этого не сделал, то он не гражданин», — заявил Корчинский.

    По его мнению, все жители «после освобождения территорий [ЛНР и ДНР] должны проходить фильтрационные лагеря», так как Украине нужна территория, но не нужны люди, которые не поддержали ВСУ.

    «Все эти люди неблагонадежные, они не имеют права принимать участия в выборах, не имеют права получать ничего от государства, они имеют право только нести наказание за свое пребывание на оккупированных территориях», — подытожил Корчинский.

    Напомним, ранее ДНР пригрозила «непоправимым ущербом» для ВСУ за провокации на линии соприкосновения. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны». 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина
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