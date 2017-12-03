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Сирия: в Даръа урегулирован статус 100 человек
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    Сирия: в Даръа урегулирован статус 100 человек

    14:38  3 Декабря 2017
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    Сирия: в Даръа урегулирован статус 100 человек

    Даръа, 3 декабря. Власти Сирии урегулировали правовой статус ста человек в южной провинции Даръа.

    По данным сирийского информационного агентства «САНА» власти Дамаска рассмотрели правовой статус ста человек, которые являются жителями населенного пункта Шаара провинции Даръа. В рамках процесса примирения данные граждане смогли вернуться к мирной жизни.

    40 человек были признаны боевиками, которые решили добровольно сложить оружие и сдаться сотрудникам специальных служб. В данный момент они готовы присоединиться к режиму прекращения боевых действий, сообщает агентство. Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Габагеб, Мухаджа и Ас-Санамен был урегулирован статус нескольких сотен сирийских граждан.

    Сирия: в Даръа урегулирован статус 100 человек

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #даръа #боевик
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