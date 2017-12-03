Сирия: в Даръа урегулирован статус 100 человек

Даръа, 3 декабря. Власти Сирии урегулировали правовой статус ста человек в южной провинции Даръа.

По данным сирийского информационного агентства «САНА» власти Дамаска рассмотрели правовой статус ста человек, которые являются жителями населенного пункта Шаара провинции Даръа. В рамках процесса примирения данные граждане смогли вернуться к мирной жизни.

40 человек были признаны боевиками, которые решили добровольно сложить оружие и сдаться сотрудникам специальных служб. В данный момент они готовы присоединиться к режиму прекращения боевых действий, сообщает агентство. Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Габагеб, Мухаджа и Ас-Санамен был урегулирован статус нескольких сотен сирийских граждан.