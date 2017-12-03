Разведка ДНР узнала о планах СБУ лишить жителей Донбасса сотовой связи



Киев, 3 декабря. Разведчики ДНР узнали о планах Службы безопасности Украины отключить сотовую связь на территории Луганской и Донецкой народных республик, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу СБУ, оказавшемуся в распоряжении военных ДНР, Украина собирается отключить сотовые вышки всех операторов сотовой связи в зоне 50 км от линии соприкосновения на территории, подконтрольной украинским властям.

По мнению военных народной республики, ограничить возможность жителей по использованию сотовой связи СБУ собирается «фактически из страха утечки информации».