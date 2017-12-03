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Разведка ДНР узнала о планах СБУ лишить жителей Донбасса сотовой связи
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    Разведка ДНР узнала о планах СБУ лишить жителей Донбасса сотовой связи

    14:26  3 Декабря 2017
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    Разведка ДНР узнала о планах СБУ лишить жителей Донбасса сотовой связи
    Киев, 3 декабря. Разведчики ДНР узнали о планах Службы безопасности Украины отключить сотовую связь на территории Луганской и Донецкой народных республик, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Согласно документу СБУ, оказавшемуся в распоряжении военных ДНР, Украина собирается отключить сотовые вышки всех операторов сотовой связи в зоне 50 км от линии соприкосновения на территории, подконтрольной украинским властям.

    По мнению военных народной республики, ограничить возможность жителей по использованию сотовой связи СБУ собирается «фактически из страха утечки информации».

    «А это значит, что нельзя будет вызвать скорую помощь или позвонить родственникам. Украина скатывается к первобытному строю», — отметили в ВС ДНР.

    Разведка ДНР узнала о планах СБУ лишить жителей Донбасса сотовой связи

     

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #киев #лнр #сбу #сотовая связь
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