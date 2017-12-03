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Украина
Украинцы перестали стремиться в НАТО — экс-депутат Рады
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    Украинцы перестали стремиться в НАТО — экс-депутат Рады

    14:41  3 Декабря 2017
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    Украинцы перестали стремиться в НАТО — экс-депутат Рады

    Киев, 3 декабря. Стремление украинцев вступить в Североатлантический альянс (НАТО) постепенно снижается. Об этом заявила в воскресенье бывший народный депутат Верховной рады Украины Анна Герман.

    «Мысли и стремления украинцев к вступлению в НАТО также падает, поскольку мы понимаем, что вступление Украины в НАТО даст Украине еще большее обострение с Россией. Это еще большее обострение конфликта на востоке Украины и ничего хорошего в этом украинцы не видят», — подчеркнула политик в эфире телеканала NewsOne.

    По словам Герман, Киев проинформирован о заявлениях лидеров европейских стран о том, что у Украины нет перспектив стать полноправным членом Евросоюза и альянса.

    «Это лишь мечта», — резюмировала она.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко пообещал провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #нато
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