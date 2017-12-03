Украинцы перестали стремиться в НАТО — экс-депутат Рады

Киев, 3 декабря. Стремление украинцев вступить в Североатлантический альянс (НАТО) постепенно снижается. Об этом заявила в воскресенье бывший народный депутат Верховной рады Украины Анна Герман.

«Мысли и стремления украинцев к вступлению в НАТО также падает, поскольку мы понимаем, что вступление Украины в НАТО даст Украине еще большее обострение с Россией. Это еще большее обострение конфликта на востоке Украины и ничего хорошего в этом украинцы не видят», — подчеркнула политик в эфире телеканала NewsOne.

По словам Герман, Киев проинформирован о заявлениях лидеров европейских стран о том, что у Украины нет перспектив стать полноправным членом Евросоюза и альянса.

«Это лишь мечта», — резюмировала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко пообещал провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.