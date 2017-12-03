Фигурант дела о покраске звезды на московской высотке разбился в Кабардино-Балкарии

Москва, 3 декабря. Петербургский руфер и бейсджампер Александр Погребов погиб при прыжке со скалы в Кабардино-Балкарии. Погребов был одним из фигурантов скандального дела о покраске звезды на московской высотке в цвета украинского флага.

«Вчера при прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов», — сообщили вчера на странице бейсджамперского клуба DvizhuhaClub товарищи погибшего спортсмена.

Напомним, в августе 2014 года группа руферов раскрасила звезду на высотке на Котельнической набережной в Москве синим цветом — таким образом, чтобы звезда напоминала цветами украинский флаг и водружении на высотку такого флага. Следствие заподозрило Погребова в причастности к политическому вандализму, однако суд оправдал его.