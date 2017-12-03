Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%
Происшествия
Фигурант дела о покраске звезды на московской высотке разбился в Кабардино-Балкарии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фигурант дела о покраске звезды на московской высотке разбился в Кабардино-Балкарии

    14:29  3 Декабря 2017
    41

    Фигурант дела о покраске звезды на московской высотке разбился в Кабардино-Балкарии

    Москва, 3 декабря. Петербургский руфер и бейсджампер Александр Погребов погиб при прыжке со скалы в Кабардино-Балкарии. Погребов был одним из фигурантов скандального дела о покраске звезды на московской высотке в цвета украинского флага.

    «Вчера при прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов», — сообщили вчера на странице бейсджамперского клуба DvizhuhaClub товарищи погибшего спортсмена.

    Напомним, в августе 2014 года группа руферов раскрасила звезду на высотке на Котельнической набережной в Москве синим цветом — таким образом, чтобы звезда напоминала цветами украинский флаг и водружении на высотку такого флага. Следствие заподозрило Погребова в причастности к политическому вандализму, однако суд оправдал его.

    Фигурант дела о покраске звезды на московской высотке разбился в Кабардино-Балкарии

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть