Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: в Даръа урегулирован статус 100 человек
Политика
Генерал Пентагона обвинил Россию и Китай в создании оружия против спутников США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генерал Пентагона обвинил Россию и Китай в создании оружия против спутников США

    14:42  3 Декабря 2017
    38

    Генерал Пентагона обвинил Россию и Китай в создании оружия против спутников США

    Лос-Анджелес, 3 декабря. Один из генералов Пентагона, глава Стратегического командования ВС США (STRATCOM) Джон Хайтен обрушился с критикой на Россию и Китай, заявив, что эти страны разрабатывают оружие, предназначенное для уничтожения военных спутников США. Генерал признал, что другие страны озаботились развитием военно-космического потенциала, наблюдая за США.

    «Они видели, что мы создали оружие огромной мощности, которое во многом стала возможным благодаря космосу, — объявил Хайтен на Рейгановском форуме по национальной безопасности. — Китай и Россия на протяжении 20 лет следят за тем, что мы делаем, развивают потенциал, и не скрывают этого».

    Генерал Пентагона обвинил Россию и Китай в создании оружия против спутников США

    По словам генерала Хайтена, в России и Китае в настоящее время разрабатываются различные виды оружия против спутников, в том числе оружия наземного и космического базирования, а также лазерного оружия. По мнению Хайтена, американские военные спутники следует оснащать вооружением для отражения атаки в космосе.

    Глава Стратегического командования ВС США отметил также, что в настоящее время не существует конвенций, которые бы ограничивали применение оружия в космосе. Хайтен отметил, что необходимы международные документы, которые бы регулировали этот вопрос.

    Напомним, ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о создании российского «спутника-инспектора», который сможет на орбите подлетать к российским и иностранным спутникам, осматривать их, а при необходимости — и «спускать на землю».

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть