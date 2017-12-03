Генерал Пентагона обвинил Россию и Китай в создании оружия против спутников США

Лос-Анджелес, 3 декабря. Один из генералов Пентагона, глава Стратегического командования ВС США (STRATCOM) Джон Хайтен обрушился с критикой на Россию и Китай, заявив, что эти страны разрабатывают оружие, предназначенное для уничтожения военных спутников США. Генерал признал, что другие страны озаботились развитием военно-космического потенциала, наблюдая за США.

«Они видели, что мы создали оружие огромной мощности, которое во многом стала возможным благодаря космосу, — объявил Хайтен на Рейгановском форуме по национальной безопасности. — Китай и Россия на протяжении 20 лет следят за тем, что мы делаем, развивают потенциал, и не скрывают этого».

По словам генерала Хайтена, в России и Китае в настоящее время разрабатываются различные виды оружия против спутников, в том числе оружия наземного и космического базирования, а также лазерного оружия. По мнению Хайтена, американские военные спутники следует оснащать вооружением для отражения атаки в космосе.

Глава Стратегического командования ВС США отметил также, что в настоящее время не существует конвенций, которые бы ограничивали применение оружия в космосе. Хайтен отметил, что необходимы международные документы, которые бы регулировали этот вопрос.

Напомним, ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о создании российского «спутника-инспектора», который сможет на орбите подлетать к российским и иностранным спутникам, осматривать их, а при необходимости — и «спускать на землю».