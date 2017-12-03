ДНР пригрозила «непоправимым ущербом» для ВСУ за провокации на линии соприкосновения

Донецк, 3 декабря. Любая попытка украинских силовиков улучшить позиции в буферной зоне будет пресекаться подразделениями ДНР, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Наши подразделения в случае провокаций ВСУ в районах так называемой буферной зоны готовы нанести противнику непоправимый ущерб. Любая попытка улучшить свои позиции закончится для украинских силовиков массовыми потерями», — цитирует Басурина РИА Новости.

Напомним, ранее ВСУ заявили о занятии двух населенных пунктов в районе Горловки, назвав это улучшениями позиций украинской армии.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны».