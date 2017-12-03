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«Хезболла» противостоит агрессии Израиля — президент Ливана
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    «Хезболла» противостоит агрессии Израиля — президент Ливана

    14:26  3 Декабря 2017
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    «Хезболла» противостоит агрессии Израиля — президент Ливана

    Бейрут, 3 декабря. Президент Ливана Мишель Аун рассказал о значимости движения сопротивления «Хезболла» для безопасности страны.

    Президент Аун заявил, что договор с Сирийской арабской республикой позволил обеспечить безопасность границ Ливана, а также бороться с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Итальянская газета «Ла Стампа» привела слова Ауна о том, что «Хезболла» является частью ливанских сил сопротивления, движение было создано для борьбы с агрессией Израиля.

    Мишель Аун подчеркнул, что партия «Хезболла» борется с «Халифатом» на территории Ливана и за ее пределами. После прекращения войны с террористами бойцы «Хезболлы» вернуться на свою родину, отметил президент Ливана.

    «Хезболла» противостоит агрессии Израиля — президент Ливана

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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