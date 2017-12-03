Бейрут, 3 декабря. Президент Ливана Мишель Аун рассказал о значимости движения сопротивления «Хезболла» для безопасности страны.

Президент Аун заявил, что договор с Сирийской арабской республикой позволил обеспечить безопасность границ Ливана, а также бороться с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Итальянская газета «Ла Стампа» привела слова Ауна о том, что «Хезболла» является частью ливанских сил сопротивления, движение было создано для борьбы с агрессией Израиля.

Мишель Аун подчеркнул, что партия «Хезболла» борется с «Халифатом» на территории Ливана и за ее пределами. После прекращения войны с террористами бойцы «Хезболлы» вернуться на свою родину, отметил президент Ливана.

1 Организация запрещена на территории РФ.