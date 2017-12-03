Ирак: США перебросили военных на базу «Сиддик» в Туз-Хурмату

Туз-Хурмату, 3 декабря. Несколько сотен американских военных доставлены на авиабазу «Сиддик» рядом с городом Туз-Хурмату.

Курдские источники на севере Ирака сообщили, что ВВС США перебросили часть подразделений с базы «Кайвань» (К1) на юго-западе Киркука в аэропорт «Сиддик», расположенный в 35 километрах от населенного пункта Туз-Хурмату. Курды предполагают, что данная перестановка была сделана для стабилизации ситуации в напряженном районе Ирака.

Представитель международной коалиции во главе с США Райан Дилон заявил, что войска были перемещены в согласовании с армией Ирака. Ранее «Телеканал 360» сообщил, что 16 октября иракские военнослужащие и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» вторглись в курдские районы Ирака и захватили ряд населенных пунктов, включая Киркук и Туз-Хурмату.