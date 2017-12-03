Вассерман предрек вхождение всей Украины в состав России

Москва, 3 декабря. Донецкая и Луганская народные республики должны быть частью Российской Федерации. Таким мнением поделился историк и журналист Анатолий Вассерман.

По его словам, обе республики — это только «малая часть общероссийского хозяйственного комплекса», а «в будущем все территории Украины должны вернуться в состав России».

По мнению журналиста, в этом направлении будет работать исполняющий обязанности ЛНР Леонид Пасечник, передает «ПолитНавигатор».

Вассерман отметил, что после резкой ротации новый глава республики будет работать в интересах ЛНР.

«Я думаю, он будет принимать ближе к сердцу интересы Донбасса как единого целого, а это, напомню, целых три области — Донецкая, Луганская и Ростовская», — считает он.

Как отметил историк, Донбасс и указанные регионы — «это только очень небольшая часть общерусского хозяйства». Однако он считает, что они не смогут быть рядом с РФ, поскольку не хватит экономической и политической самостоятельности.

«Я надеюсь, что, в конечном счете, вся Украина вернется в Россию, но боюсь, что это будет происходить очень медленно», — подчеркнул Вассерман.

Ранее эксперт объяснил, как «мракобесие» киевских властей еще больше отдаляет Донбасс от Украины.