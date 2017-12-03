Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%
Украина
Вассерман предрек вхождение всей Украины в состав России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вассерман предрек вхождение всей Украины в состав России

    13:43  3 Декабря 2017
    603

    Вассерман предрек вхождение всей Украины в состав России

    Москва, 3 декабря. Донецкая и Луганская народные республики должны быть частью Российской Федерации. Таким мнением поделился историк и журналист Анатолий Вассерман. 

    По его словам, обе республики — это только «малая часть общероссийского хозяйственного комплекса», а «в будущем все территории Украины должны вернуться в состав России».

    По мнению журналиста, в этом направлении будет работать исполняющий обязанности ЛНР Леонид Пасечник, передает «ПолитНавигатор».

    Вассерман отметил, что после резкой ротации новый глава республики будет работать в интересах ЛНР. 

    Вассерман предрек вхождение всей Украины в состав России

    «Я думаю, он будет принимать ближе к сердцу интересы Донбасса как единого целого, а это, напомню, целых три области — Донецкая, Луганская и Ростовская», — считает он. 

    Как отметил историк, Донбасс и указанные регионы  — «это только очень небольшая часть общерусского хозяйства». Однако он считает, что они не смогут быть рядом с РФ, поскольку не хватит экономической и политической самостоятельности.

    Вассерман предрек вхождение всей Украины в состав России

    «Я надеюсь, что, в конечном счете, вся Украина вернется в Россию, но боюсь, что это будет происходить очень медленно», — подчеркнул Вассерман. 

    Ранее эксперт объяснил, как «мракобесие» киевских властей еще больше отдаляет Донбасс от Украины.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #россия #донбасс #украина #лнр #вассерман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть