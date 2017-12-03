Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%
Весь мир
В плену ИГИЛ остаются более трех тысяч курдов-езидов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В плену ИГИЛ остаются более трех тысяч курдов-езидов

    13:32  3 Декабря 2017
    148

    В плену ИГИЛ остаются более трех тысяч курдов-езидов

    Эрбиль, 3 декабря. Региональное правительство Иракского Курдистана предоставило обновленные данные о езидских жертвах «Исламского государства».1

    Власти Иракского Курдистана сообщили, что из 6417 езидов, которые были похищены боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в плену все еще остаются 3210 человек. Об их судьбе на настоящий момент ничего не известно.

    В докладе управления по делам похищенных езидов отмечается, что среди похищенных 1507 женщин и девочек, а также 1703 мужчин и мальчиков. Сообщается о 47 найденных массовых захоронениях езидов, боевики «Халифата» уничтожили 68 святых мест езидов.

    В плену ИГИЛ остаются более трех тысяч курдов-езидов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иг #игил #курды #ирак #езиды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть