В плену ИГИЛ остаются более трех тысяч курдов-езидов

Эрбиль, 3 декабря. Региональное правительство Иракского Курдистана предоставило обновленные данные о езидских жертвах «Исламского государства».1

Власти Иракского Курдистана сообщили, что из 6417 езидов, которые были похищены боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в плену все еще остаются 3210 человек. Об их судьбе на настоящий момент ничего не известно.

В докладе управления по делам похищенных езидов отмечается, что среди похищенных 1507 женщин и девочек, а также 1703 мужчин и мальчиков. Сообщается о 47 найденных массовых захоронениях езидов, боевики «Халифата» уничтожили 68 святых мест езидов.

1 Организация запрещена на территории РФ.