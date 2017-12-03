ВСУ оставили без крыши над головой 83-летнюю дончанку, пережившую Великую Отечественную

Подготовка к празднованию Нового года у жителей Донецкой народной республики идет по-разному. Пока одни украшают елку и думают о праздничном пироге, другие стараются свести концы с концами и мечтают устроить себе маленький праздник хотя бы с хлебом и в тепле.

Александре Петровне 83 года. Еще маленькой девочкой она застала Великую Отечественную войну, пережила все тяготы немецкой оккупации. Сейчас, на закате жизни, ей — ребенку войны — снова приходится видеть слезы и страдания своих соотечественников.

Пожилая женщина вот уже четвертый год вместе с сыном-пенсионером живет в подвале одной из заброшенных, разрушенных украинскими снарядами школ поселка Шахты. Александра Петровна не может себе позволить каких-либо изысков в еде — наша съемочная группа застала ее за приготовлением блюда из лука с томатной пастой. Хорошо, что волонтеры из гуманитарного батальона «Ангел» порадовали женщину пирожными.

«Все это ничего, — говорит не привыкшая жаловаться Александра Петровна. — Главное, что не голодные и под крышей, хоть и не под своей. Спасибо богу и людям, которые не оставляют в беде: из Красного креста приезжают, волонтеры, правительство помогает. Пенсию мы с сыном тоже получаем».

Дом пожилой женщины был разрушен сначала временем — крыша начала осыпаться от ветхости, а потом два попадания украинских снарядов решили его судьбу. Комиссия вынесла вердикт — дом ремонту не подлежит. И вот уже четвертый год Александра Петровна вместе с 60-летним сыном живет в подвальном помещении заброшенной полуразрушенной школы. По словам женщины, в их жилище часто бывают гости — местные жители приходят в подвал по ночам, когда со стороны позиций ВСУ начинается пальба, а днем уходят домой. Жаль, только, самой Александре Петровне и ее сыну идти некуда.

Несмотря на очень скромную даже по меркам военного времени жизнь, женщина от души благодарит всех, кто помогает ее небольшой семье. Так, например, Александра Петровна рассказала о присланной из Германии инвалидной коляске. Странно, должно быть, получать помощь от тех, кого она помнит с детства как врагов.

«Мне было семь лет, когда началась Великая Отечественная война. И вот под конец жизни — опять боевые действия. Тогда хоть захватчиками были иностранцы, а теперь... Жили когда-то в одном государстве! Братоубийственная война — такого я сроду не слыхала, чтобы свои на своих шли. Это уму непостижимо!» — изумляется Александра Петровна.

По словам ее сына Анатолия, все жители поселка придерживаются такого же мнения: старики, пережившие Великую Отечественную, говорят, что даже на той войне не было такого, как сейчас. Тогда было сразу видно и понятно, кто враг.

Мужчина говорит, что власти ДНР делают много добрых и хороших дел, но ему хочется, чтобы «наверху» почаще вспоминали о пенсионерах.

А жизнь в республике идет своим чередом: в одних местах относительно спокойно, а вблизи линии соприкосновения люди по ночам молятся, прижимая к себе детей, чтобы очередной украинский снаряд не попал им в дом.