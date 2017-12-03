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Сирия: жители Тель-Рифата в провинции Алеппо возвращаются в свои дома
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    Сирия: жители Тель-Рифата в провинции Алеппо возвращаются в свои дома

    14:59  3 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  03 Декабря 2017
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    Сирия: жители Тель-Рифъата в провинции Алеппо возвращаются в свои дома

    Алеппо, 3 декабря. В настоящее время в Сирии, где завершается операция по разгрому «Исламского государства»1 (запрещено в России) и других террористических группировок, постепенно улучшаются условия мирной жизни в городах. Об этом сообщает издание Shaam Times.

    Это происходит благодаря успехам и победам Сирийской арабской армии (САА), достигнутым при поддержке ВКС РФ, а также усилиям, которые приложило сирийское правительство для создания условий для возвращения людей в районы, где они проживали до войны.

    Город Тель-Рифат, находящийся к северу от Алеппо, рассматривается в качестве одной из главных зон деэскалации, установленных в начале сентября текущего года при поддержке России. Сюда вошли сирийские правительственные войска и отряды российской военной полиции с целью предотвращения возможных провокаций, а также сохранения режима прекращения огня.

    Сирия: жители Тель-Рифата в провинции Алеппо возвращаются в свои дома

    Отметим, что САА обеспечивает безопасность границ зоны деэскалации в Тель-Рифате вне городской черты, а российские военные обеспечивают безопасность жителей в городе.

    Война лишила жителей города земли и крова, многие из них бежали. Те же, кто остался, подвергся пыткам или же был убит экстремистами. Теперь же Тель-Рифат считается образцом места, куда вернулся мир: от нападения террористов его надёжно защищает сирийская армия, а авиация ВКС РФ, контролирующая район с воздуха днём и ночью, окажет противодействие любому неожиданному нападению.

    Благодаря гарантиям безопасности, которые обеспечили российские военные и сирийское правительство, жители Тель-Рифата смогли вернуться в свои дома. Как сообщает Shaam Times со ссылкой на местных активистов, на данный момент в город вернулись 118 семей, а в общей сложности — более 900 человек.

    Сирия: жители Тель-Рифъата в провинции Алеппо возвращаются в свои дома

    После того, как террористы потеряли значительное количество территорий, благодаря активным действиям сирийской армии и российской авиации, Сирийская Арабская Республика получила возможность восстановить инфраструктуру, возобновить доставки продовольствия, и обеспечить безопасность гражданским лицам. Сирийское правительство активно призывает граждан, которые бежали от ужасов войны, возвращаться назад, в свою страну.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #беженцы #россия #сирия #алеппо #вкс рф #военная полиция #тель-рифат
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