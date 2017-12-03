Украинский экс-министр уличил власти в завышении численности населения страны

Киев, 3 декабря. Экс-министр Украины Михаил Папиев заявил, что за последние пять лет население страны сократилось минимум на 10 миллионов человек. Таким образом, по его словам, на Украине постоянно живет чуть больше 20 млн человек, а вовсе не 42 млн, как сообщает украинский Госстат.

По мнению Папиева, «внешне Украина выглядит успешным государством». Он также привел последние статистические данные, согласно которым население Украины составляет 42,3 миллиона: «То есть это мощная европейская страна».

«По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан», — заявил он в эфире телеканала ZIK. При этом он уочнил, что в статистике не учитывалось население Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Около пяти миллионов человек, по словам экс-министра, покинули Украину до Евромайдана, и столько же — после событий 2014 года.

О том, что 20 процентов украинцев решительно настроены покинуть страну, ранее заявили эксперты отделения кадрового портала HeadHunter в Киеве.

Не лучшие показатели демонстрирует и естественный прирост населения Украины. При этом демографы не исключают, что в будущем страну ждет еще больший спад. И не последнюю роль в этом, по их мнению, сыграет резкое снижение государственных выплат при рождении ребенка, а также сокращение бюджетных затрат в сфере здравоохранения и образования.

Как отмечает отмечает Lenta.ru, в минувшем году были опубликованы официальные статистические данные, согласно котором численность населения Украины за последние 25 лет сократилась на 9,5 миллионов человек. Таким образом, по мнению экспертов, страна побила абсолютный мировой рекорд по темпам депопуляции.