Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%
Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок

    13:16  3 Декабря 2017
    703

    «Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок

    Идлиб, 3 декабря. Командование «Джебхат ан-Нусры»1 решило прекратить боевые действия против других исламистов в северной части Сирии.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) опубликовало заявление, в котором указывается, что организация решила прекратить боевые действия против исламистов в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

    В частности среди уже бывших противников указываются группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Ахрар аш-Шам» (формирования ныне состоят в оппозиционной «Свободной сирийской армии», ранее входили в «Джебхат ан-Нусру»). Отмечается, что в ходе переговоров боевики могут создать новую террористическую коалицию.

    «Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #хама #идлиб #джебхат ан-нусра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть