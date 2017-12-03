«Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок

Идлиб, 3 декабря. Командование «Джебхат ан-Нусры»1 решило прекратить боевые действия против других исламистов в северной части Сирии.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) опубликовало заявление, в котором указывается, что организация решила прекратить боевые действия против исламистов в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

В частности среди уже бывших противников указываются группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Ахрар аш-Шам» (формирования ныне состоят в оппозиционной «Свободной сирийской армии», ранее входили в «Джебхат ан-Нусру»). Отмечается, что в ходе переговоров боевики могут создать новую террористическую коалицию.

1 Организация запрещена на территории РФ.