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Общество
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Россия
Отеческая забота президента: верховный муфтий России одобрил предложения Путина по защите семьи
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    Отеческая забота президента: верховный муфтий России одобрил предложения Путина по защите семьи

    14:00  3 Декабря 2017
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    Отеческая забота президента: верховный муфтий России одобрил предложения Путина по защите семьи

    Уфа, 3 декабря. Озвученные недавно президентом Путиным предложения по улучшению демографической ситуации в России и поддержке семьи являются очень своевременными мерами, заявил верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. Такие меры, подчеркнул глава российских мусульман, являются «инвестициями в самое основное».

    «Это огромная отеческая забота со стороны президента нашей страны, меры очень своевременны, — отметил верховный муфтий в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Всероссийского форума женственности, который проходит в столице Башкортостана. — Это укрепляет наше общество, связь поколений, единство и монолитность государства».

    Отеческая забота президента: верховный муфтий России одобрил предложения Путина по защите семьи

    Таджуддин подчеркнул, что шаги, предпринятые президентом Путиным для поддержки семьи, очевидны «во всех проявлениях жизни нашего общества», и их должны поддерживать представители всех традиционных конфессий России. По словам верховного муфтия, эти меры являются «самым здравым примером для народов мира», в отличие от существующих на Западе практик легализации однополых браков и изменения пола, которые муфтий назвал «уничтожением личности и извращением судеб человечества».

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #таджуддин
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