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«Сирия - жемчужина Востока»: в Венгрии открылась необычная фотовыставка
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    «Сирия - жемчужина Востока»: в Венгрии открылась необычная фотовыставка

    13:03  3 Декабря 2017
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    «Сирия - жемчужина Востока»: в Венгрии открылась необычная фотовыставка

    Сольнок, 3 декабря. В венгерском городе Сольнок открылась выставка, посвященная историческим памятникам Сирии.

    Выставку организовала семья сирийца Мунзера Футейни, которая решила показать местным жителям фотографии исторических памятников Сирии до и после войны с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).Мероприятие готовили совместно с городским муниципалитетом.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что на открытии выставки присутствовал губернатор венгерской провинции, посол Палестины, представители общины Сирийской арабской республики в Венгрии, а также деятели культуры и общественники.

    «Сирия - жемчужина Востока»: в Венгрии открылась необычная фотовыставка

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #выставка #сольнок
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