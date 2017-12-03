«Сирия - жемчужина Востока»: в Венгрии открылась необычная фотовыставка

Сольнок, 3 декабря. В венгерском городе Сольнок открылась выставка, посвященная историческим памятникам Сирии.

Выставку организовала семья сирийца Мунзера Футейни, которая решила показать местным жителям фотографии исторических памятников Сирии до и после войны с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).Мероприятие готовили совместно с городским муниципалитетом.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что на открытии выставки присутствовал губернатор венгерской провинции, посол Палестины, представители общины Сирийской арабской республики в Венгрии, а также деятели культуры и общественники.

1 Организация запрещена на территории РФ.