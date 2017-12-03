В Совфеде назвали провокацией совместную тренировку ВМС Украины и США в Черном море

Москва, 3 декабря. Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал провокацией совместную тренировку ВМС Украины с эсминцем США в Черном море.

Клинцевич заявил, что Москва воспринимает это как недружественный шаг со стороны Вашингтона и нарушение всех существующих договоренностей, передает РИА Новости.

Парламентарий добавил, что США берут в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, на чьих плечах вина за войну и этнические чистки на востоке страны. Клинцевич предупредил, что подобные «игры» могут обернуться серьезными последствиями.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, совместная тренировка военно-морских сил Украины и ВМС США в Черном море является недопустимой.

Напомним, в порт Одессы американский эсминец «Джеймс Уильямс» зашел 29 ноября. Горожане на прибытие корабля отреагировали «с брезгливостью». 2 декабря ВМС Украины провели тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море. Как сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины, военные отрабатывали взаимодействие с кораблями стран-партнеров по стандартам НАТО.