Саакашвили объяснил, почему Украина очень далека от присоединения к Евросоюзу

Киев, 3 декабря. Анонсированный президентом Украины Петром Порошенко референдум о вступлении в Евросоюз является методом «оболванивания» избирателей, но в реальности Киев очень далек от присоединения к ЕС. Об этом заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Он отметил, что все постсоветские государства на сегодняшний день обошли Украину по ВВП, а ближайшие европейские соседи, которые на момент развала Советского союза были намного беднее, сегодня обгоняют Украину.

«Давайте говорить, насколько мы приближаемся к Европе, на Украине ВВП на душу населения — две тысячи долларов, в соседней Польше — 12 тысяч, в Чехии еще больше и так далее», — привел статистические данные Саакашвили.

По словам экс-главы Грузии, украинская страна растет медленнее, чем 90% государств Европы.

«Европа уходит в одном направлении, Украина уходит в другом направлении, какие бы ты референдумы не проводил», — уверен грузинский политик.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что партия Саакашвили намерена начать сбор подписей в поддержку импичмента Порошенко.