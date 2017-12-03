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Украина
Саакашвили объяснил, почему Украина очень далека от присоединения к Евросоюзу
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    Саакашвили объяснил, почему Украина очень далека от присоединения к Евросоюзу

    12:57  3 Декабря 2017
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    Саакашвили объяснил, почему Украина очень далека от присоединения к Евросоюзу

    Киев, 3 декабря. Анонсированный президентом Украины Петром Порошенко референдум о вступлении в Евросоюз является методом «оболванивания» избирателей, но в реальности Киев очень далек от присоединения к ЕС. Об этом заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

    Он отметил, что все постсоветские государства на сегодняшний день обошли Украину по ВВП, а ближайшие европейские соседи, которые на момент развала Советского союза были намного беднее, сегодня обгоняют Украину.

    «Давайте говорить, насколько мы приближаемся к Европе, на Украине ВВП на душу населения — две тысячи долларов, в соседней Польше — 12 тысяч, в Чехии еще больше и так далее», — привел статистические данные Саакашвили. 

    Саакашвили объяснил, почему Украина очень далека от присоединения к Евросоюзу

    По словам экс-главы Грузии, украинская страна растет медленнее, чем 90% государств Европы.

    «Европа уходит в одном направлении, Украина уходит в другом направлении, какие бы ты референдумы не проводил», — уверен грузинский политик. 

    Напомним, 30 ноября сообщалось, что партия Саакашвили намерена начать сбор подписей в поддержку импичмента Порошенко.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #саакашвили #ес #европа
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