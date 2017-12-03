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Эксперты назвали страны с самой дешевой ипотекой
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    Эксперты назвали страны с самой дешевой ипотекой

    12:30  3 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  03 Декабря 2017
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    Эксперты назвали страны с самой дешевой ипотекой

    Москва, 3 декабря. Эксперты составили рейтинг стран с самой дешевой и выгодной ипотекой. Оказалось, что самую низкую ставку по ипотеке предлагают в Японии. Она составляет всего 1,21%. Однако квадратный метр жилья в Стране восходящего солнца очень дорогой — от 7 — 8 тысяч долларов.

    На втором месте по доступности ипотеки оказалась Швейцария. Здесь ставка составляет 1,42%, а брать ипотеку можно на 50 или 100 лет и передавать ее по наследству. На третьей позиции расположилась Финляндия со ставкой 1,53%, а четвертое место заняла Швеция (1,87%).

    Замыкает первую пятерку топа Словения (1,92%). С показателем в 1,99% шестое место делят Германия и Чехия, за ними следуют Литва (2,03%), Тайвань (2,04%) и Австрия (2,10%), пишет «Свободная пресса».

    Автор: Алексей Громов
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    #япония #ипотека #рейтинг #жилье #экперты
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