Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок
Россия
Юные КВНщики в Туле боролись за Кубок Шойгу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Юные КВНщики в Туле боролись за Кубок Шойгу

    12:49  3 Декабря 2017
    48

    Юные КВНщики в Туле боролись за Кубок Шойгу

    Тула, 3 декабря. В Туле состоялась отборочная игра КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ на Кубок главы военного ведомства России Сергея Шойгу.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что в Туле соревновались команды «Юнармейцы» из Смоленска, «Шашки наголо» из Твери, «На страже юмора» из Тулы, «Перпетуум мобиле», «Московские мажоры» и «Экспансия» из Москвы.

    Игру молодежных команд оценивали Арина Шарапова, Светлана Хоркина, Виктор Вдовиченко и Алексей Хворостян. В своих выступлениях юные КВНщики осветили самые актуальные и злободневные темы. Отмечается, что дети в погонах показали различные акробатические номера и порадовали зрителей отличным чувством юмора.

    Юные КВНщики в Туле боролись за Кубок Шойгу

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сергей шойгу #тула #квн #юнармия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть