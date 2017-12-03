Юные КВНщики в Туле боролись за Кубок Шойгу

Тула, 3 декабря. В Туле состоялась отборочная игра КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ на Кубок главы военного ведомства России Сергея Шойгу.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что в Туле соревновались команды «Юнармейцы» из Смоленска, «Шашки наголо» из Твери, «На страже юмора» из Тулы, «Перпетуум мобиле», «Московские мажоры» и «Экспансия» из Москвы.

Игру молодежных команд оценивали Арина Шарапова, Светлана Хоркина, Виктор Вдовиченко и Алексей Хворостян. В своих выступлениях юные КВНщики осветили самые актуальные и злободневные темы. Отмечается, что дети в погонах показали различные акробатические номера и порадовали зрителей отличным чувством юмора.