Сирия сегодня: атака ВВС Израиля под Дамаском, опубликовано видео перехвата израильских ракет

Сирия, 3 декабря. Целью удара ВВС Израиля по сирийской территории была база Ирана. Заявление Биньямина Нетаньяху. Опубликовано видео уничтожения израильских ракет в небе над Дамаском. Зачем Израиль атакует Сирию. Российский посол Анатолий Антонов рассказал о потенциале сотрудничества России и США по Сирии.

Цель удара Израиля по Сирии

Целью авиаудара, нанесенного ВВС Израиля по сирийской территории, была иранская военная база, расположенная к юго-западу от Дамаска, в 50 километрах от израильской границы. Такое утверждение содержится в публикациях израильских СМИ, в том числе The Times of Israel и русскоязычных «Вестей».

По данным источников, всего израильские самолеты выпустили пять ракет, предположительно, с территории Ливана. Возможно, одна ракета достигла цели, остальные, по данным израильских СМИ, предположительно были перехвачены сирийскими ПВО.

Ранее государственные СМИ Сирии, а также ливанские источники сообщили, что сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар Израиля, который был нанесен по военному объекту в провинции Дамаск.

Заявление Нетаньяху

Израильские военные традиционно не стали комментировать очередной удар по сирийской территории. В то же время сразу после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что еврейское государство не допустит присутствия иранских войск в Сирии и не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.

По словам Нетаньяху, для Израиля неприемлемы любые попытки Ирана закрепиться в Сирии.

«Мы не допустим, чтобы Иран, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие, — заявил Нетаньяху в кратком видеообращении, распространенном после удара израильских ВВС по Сирии. — Мы не допустим, чтобы этот [иранский] режим закрепился в военном плане в Сирии, к чему он, похоже, стремится».

Опубликовано видео уничтожения израильских ракет над Сирией

В то же время, судя по информации сирийских и ливанских источников, израильская атака не достигла своей цели. В Интернете появилось видео уничтожения израильских ракет в небе над Сирией.

Сообщается, что ракеты, которые по данным официальных сирийских источников, были нацелены на склады боеприпасов правительственной Сирийской арабской армии (САА) под Дамаском, были успешно перехвачены ПВО Сирии.

Портал Muraselon опубликовал видеокадры с места события, а сирийские правительственные источники сообщили, ПВО Сирии успешно отразили атаку ВВС Израиля на склад боеприпасов первого дивизиона САА, расположенный к западу от Дамаска.

Зачем Израиль атакует Сирию

По данным израильских источников, атаку ВВС Израиля на объекты в Сирии могла спровоцировать публикация «Би-би-си» трехнедельной давности. Тогда телекомпания обнародовала спутниковые снимки, на которых, по версии издания, якобы были зафиксированы активные работы по реконструкции старого военного лагеря сирийских правительственных сил вблизи Дамаска.

В публикации сообщалось, что речь идет о военном городке Аль-Кисва, расположенном примерно в 15 км к юго-западу от Дамаска и в 50 км от сирийско-израильской границы. Сообщалось, что на реконструируемой базе якобы должны разместиться до 500 бойцов шиитских военизированных подразделений, в том числе «Хезболлы». Эти отряды действуют в Сирии по приглашению официального Дамаска для борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»2 (ИГ, ИГИЛ).1 Израиль утверждает, что «Хезболла» и другие шиитские вооруженные формирования контролируются Ираном и представляют угрозу для еврейского государства.

По мнению израильских СМИ, военный лагерь в Аль-Кисве стоит рассматривать как важную часть военного форпоста, который Иран создает на территории Сирии, что неприемлемо для Израиля.

BBC, "Iran has begun building a military base for the first permanent air base in Syria, south of the capital city of Damascus." https://t.co/0a1f7u3oGH pic.twitter.com/5kGOblCRlx — Darbun Nacea (@DarbunNecea) November 11, 2017

Антонов: потенциал сотрудничества России и США по Сирии не исчерпан

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Москва и Вашингтон могли бы более активно взаимодействовать в Сирии. Об этом Антонов заявил в субботу во ходе беседы с журналистами в историческом парке Форт-Росс на месте русской колонии в Калифорнии.

«Твердо убежден, что Россия и США только вместе могут решать реальные проблемы безопасности, — отметил российский посол. — То, что происходит сегодня в Сирии, — наглядный тому пример».

По словам Антонова, если говорить о контактах РФ и США по Сирии, то сегодня речь идет об активном взаимодействии в воздухе и на земле, но это сотрудничество может быть значительно расширено.

«Подчеркиваю, потенциал такого взаимодействия [между РФ и США] не исчерпан, — отметил дипломат. — Сфер такого взаимодействия или проблем, по которым мы могли бы вместе сотрудничать и находить решения не только в интересах США и России, но и всего человечества, достаточно много».

Отметим, Россия неоднократно упрекала США в том, что американские военные в Сирии подпитывают оружием или оказывают другую помощь некоторым группировкам, которые официальный Дамаск считает террористическими, и которые запрещены в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.