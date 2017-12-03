Глава СБР сравнил информатора ВАДА Родченкова с «осьминогом Паулем»

Москва, 3 декабря. Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и беглый информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков напоминает ему «осьминога Пауля».

По его словам, на обвинения Родченкова он отреагировал нормально.

«Помните, во время одного из футбольных чемпионатов мира был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил. За отсутствием возможности получить конкретную оплату, он придумывает все новых и новых персонажей», — передает слова главы СБР «Спорт-Экспресс».

Кравцов также выразил удивление в связи с тем, что Родченков в течение стольких лет молчал. Кроме того, он назвал «огульными» обвинения в свой адрес.

«Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения. Есть у него хоть какие-то доказательства?» — подчеркнул Кравцов.

Напомним, ранее информатор ВАДА в интервью газете The New York Times рассказал, как Кравцов якобы был причастен к подмене допинг-проб российских спортсменов.