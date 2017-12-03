The Times узнала даты визита Трампа в Лондон

Лондон, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию 26–27 февраля. По данным источников газеты The Times, именно эти даты фигурируют в расписании руководства Британии.

Как отмечает RT, ожидается, что первый визит американского лидера в Соединенное Королевство совпадет с открытием нового здания американского посольства в Лондоне.

Источники The Times подчеркнули, что скандал в Twitter из-за ретвитов Трампа с «антимусульманскими видео» не повлияли на визит американского лидера.

Напомним, 30 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не намерена отзывать приглашение Трампу из-за Twitter-скандала. Она подчеркнула, что отношения двух государств имеют длительный и особый характер и в национальных интересах Великобритании сохранять их.

Против визита Трампа после скандала в Сети выступил мэр Лондона Садик Хан.

Ретвиты трех сообщений антимусульманского характера Трамп сделал 29 ноября. По данным телеканала ABC, видеозаписи демонстрировали насилие со стороны исламистов в отношении других людей, а также уничтожение «статуи Девы Марии».