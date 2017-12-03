Ученые в панике: NASA обнаружило таинственную планету Нибиру

Вашингтон, 3 декабря. Исследователи Американского космического агентства обнаружили необычную планету, которая подтверждает существование мифической Нибиру.

Планета в созвездии Феникса, получившая имя WASP-18b, незначительно больше Юпитера по диаметру, но по весу превышает его почти в десять раз. Уточняется, что на обнаруженной экзопланете монооксид углерода практически полностью доминирует над верхней атмосферой.

WASP-18b относят к классу «горячих Юпитеров», то есть газовых гигантов, которые расположены очень близко к своим звездам — расстояние планеты до ближайшей звезды в 50 раз меньше, чем между Солнцем и Землей. Ученые предполагают, что взаимное притяжение приведет к тому, что планета-гигант врежется в звезду, а затем сгорит.

После открытия планеты начали выдвигаться различные конспирологические теории. Некоторые говорили, что WASP-18b — и есть Нибиру. Другие высказали уверенность в том, WASP-18 b доказывает существование мифической Планеты Х, которая в скором будущем уничтожит Землю, однако они не учли тот факт, что от Земли до WASP-18b примерно 330 световых лет.