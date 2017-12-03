Экс-помощники Трампа рассказали о тяжелом характере президента США

Москва, 3 декабря. Бывшие помощники президента США Дональда Трампа рассказали в своей книге о собственном опыте работы с политиком.

Во вторник выходит книга «Пусть Трамп будет Трампом» (Let Trump Be Trump), написанная экс-менеджером предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски и бывшим помощником президента Дэвидом Босси. Авторы рассказали о том, что каждый член команды президента США рано или поздно начинает сомневаться в выборе места работы, передает Washington Post.

«Его гнев никогда не подразумевает личное оскорбление, но иногда сложно воспринимать его иначе», — пишут авторы, добавляя, что «у обоих бывали моменты, когда они хотели спрыгнуть с президентского самолета на парашюте».

Босси и Левандовски заявили, что их Трамп часто повышает голос на подчиненных и не терпит их слабостей, сразу предлагая уволиться.

По словам бывших членов президентской команды, на борту личного самолета Трампа на оглушительной громкости играет музыка Элтона Джона, пресс-секретарь отглаживает костюм прямо на президенте, а шкафы забиты упаковками со снэками, так как Трамп ест только из отрытых при нем упаковок. Левандовски и Босси также поведали широкой публике о типичном меню президента США на обед: два гамбургера, два сэндвича и шоколадный молочный коктейль. Авторы книги утверждают, что Трамп всегда питается преимущественно фастфудом, жареной курицей, пиццей и диетической колой.