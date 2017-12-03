В Госдуме отреагировали на тренировку ВМС США и Украины в Черном море

Москва, 3 декабря. Совместная тренировка военно-морских сил Украины и ВМС США в Черном море является недопустимой, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин,

«Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье», — считает парламентарий.

Он напомнил, что Киев и Вашингтон призывают к соблюдению минских соглашений и прекращению боевых действий, но «вместе с тем на деле показывают абсолютно другие реалии.

«Понятно, что на них никто не собирается нападать, а это (со стороны США и Украины — прим. ФАН) вынашивание некоторых, возможно, агрессивных планов», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Совместные тренировки с американским эсминцем «Джеймс Уильямс» в Черном море ВМС Украины провели 2 декабря. От украинских ВМС к учениям привлекались два вертолёта Ка-27.

Сообщение об этом пресс-служба командования ВМС Украины опубликовало на своей странице Facebook.Отмечается, что целью тренировки стала отработка взаимодействия с кораблями стран-партнёров в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, в порт Одессы американский эсминец «Джеймс Уильямс» зашёл 29 ноября. Горожане на прибытие корабля отреагировали «с брезгливостью». О реакции одесситов на сайте «Политнавигатор» писал один из местных жителей Дмитрий Плисюк. «Мало ли, кого сюда заносило!». «Интервенты и их прихлебатели приходят вооруженные до зубов, и уходят с позором. Так было, так и будет!», — заметил он.