Обезьянничают и пародируют западную эстраду: Кобзон раскритиковал шоу «Голос»

Москва, 3 декабря. Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон в кулуарах телевизионного фестиваля «Песня года» признался, что ему не нравится музыкальный проект «Голос».

Российский исполнитель раскритиковал популярный проект, отметив, что в данном шоу участники «обезьянничают» и «пародируют западную эстраду».

Кобзон уточнил, что хотел бы слышать от российских исполнителей больше композиций на родном языке. При этом 80-летний музыкант отметил, что не любит слово «талант», потому что считает, что любой человек по-своему талантлив.

Кроме того, артист выразил сожаление по поводу того, что талантливые и перспективные музыканты после таких проектов практически не появляются на сцене, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Напомним, как ранее передавал телеканал «360», Кобзон назвал «талантливой» киноленту Алексея Учителя «Матильда».