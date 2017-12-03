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Обезьянничают и пародируют западную эстраду: Кобзон раскритиковал шоу «Голос»
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    Обезьянничают и пародируют западную эстраду: Кобзон раскритиковал шоу «Голос»

    12:08  3 Декабря 2017
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    Обезьянничают и пародируют западную эстраду: Кобзон раскритиковал шоу «Голос»

    Москва, 3 декабря. Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон в кулуарах телевизионного фестиваля «Песня года» признался, что ему не нравится музыкальный проект «Голос».

    Российский исполнитель раскритиковал популярный проект, отметив, что в данном шоу участники «обезьянничают» и «пародируют западную эстраду».

    Кобзон уточнил, что хотел бы слышать от российских исполнителей больше композиций на родном языке. При этом 80-летний музыкант отметил, что не любит слово «талант», потому что считает, что любой человек по-своему талантлив.

    Обезьянничают и пародируют западную эстраду: Кобзон раскритиковал шоу «Голос»

    Кроме того, артист выразил сожаление по поводу того, что талантливые и перспективные музыканты после таких проектов практически не появляются на сцене, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Напомним, как ранее передавал телеканал «360», Кобзон назвал «талантливой» киноленту Алексея Учителя «Матильда».

    Автор: Дана Балан
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