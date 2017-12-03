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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок
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Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке
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    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    12:30  3 Декабря 2017
    364

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    Сирия, 3 декабря. Три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС международной коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке, в Хаме САА при поддержке ВКС РФ уничтожила 156 боевиков «Ан-Нусры» за последнюю неделю. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад оружия ИГ1 недалеко от Пальмиры, при поддержке ВКС РФ за неделю уничтожили 156 боевиков «Ан-Нусры» в Хаме.

    «Исламское государство»2: ведет бои с ССА на западе провинции Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: арестовала мирных жителей Хомса, несет значительные потери в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА):  потеряла двух боевиков в Дамаске, противостоит ИГ в Даръа.

    Курды: захватывают территории провинции Дейр-эз-Зор, потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке.

    Международная коалиция: нанесла удары по городам в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло три мирных жителя.

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    В районе Джеруд Восточного Каламуна прогремел взрыв, передает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате происшествия было ликвидировано двое боевиков Сирийской свободной армии (ССА).

    Радикальные оппозиционные группировки продолжают обстреливать Дамаск. Информационное агентство Almanar News пишет, что под огнем боевиков пострадало три мирных жителя сирийской столицы. Напомним, за вчерашний день на территории города упало более 10 снарядов, выпущенных повстанцами.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства» в районе города Пальмира. Информационное агентство Almanar News пишет, ссылаясь на источник в командовании правительственных войск, что в хранилище ИГИЛ3 было найдено несколько минометов и противотанковые установки, а также минометные снаряды.

    Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких мирных жителей поселения Аль-Хула на севере провинции Хомс. Almanar News сообщает, что никаких причин для взятия гражданских лиц под стражу радикальные исламисты не назвали.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают захватывать населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор. По данным Almanar News, под контроль курдского ополчения перешло поселение Даррен на юго-востоке региона. Продвижение SDF обеспечивают ВВС международной коалиции. Информационное агентство Almanar News пишет, что ВВС антитеррористического альянса, возглавляемого США, нанесли удары по городам Абу-Хаммам и Аль-Кишкия. В результате авианалета погибло три мирных жителя этих поселений.

    Almanar News также сообщает, что в результате обстрела SDF одного из поселений на востоке Дейр-эз-Зора погиб ребенок, а его родители получили тяжелые ранения.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    В западной части провинции  Даръа продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Almanar News пишет, что интенсивные перестрелки между противниками отмечаются в районе бассейна реки Ярмук.

    В поселении Ибта на севере региона прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, в результате инцидента двое мирных жителей населенного пункта получили ранения.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    В административном центре провинции Ракка взорвалась очередная мина, заложенная террористами ИГИЛ при отступлении из населенного пункта. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Ранее стало известно, что за последние 10 дней в результате детонации взрывных устройств, заложенных террористами в Ракке, погибло более 50 мирных жителей города.  

    Активисты движения «Врачи без границ» сообщают, что освобожденный силами SDF и международной коалиции населенный пункт является одним из самых заминированных и опасных поселений страны.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 декабря 12.30: три мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС коалиции, SDF потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте статистику, в соответствии с которой в рамках кампании против террористов «Джебхат ан-Нусры»4 на северо-востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ уничтожила за последнюю неделю порядка 156 радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что российская авиация продолжает наносить удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Каср Бин Вардан, Ум Майял и Ар-Рахаджан. Благодаря эффективной работе российских ВКС сирийская армия установила контроль над 30 поселениями региона, выбив с территорий исламистов «Тахрир аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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