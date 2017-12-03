Глава российских мусульман призвал арабские страны прислать гумпомощь в Сирию

Уфа, 3 декабря. Арабским странам следовало бы присоединиться к оказанию гуманитарной помощи Сирии и помочь в восстановлении страны после разрушительной гражданской войны. С таким призывом выступил верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин.

«Мы призываем к тому, чтобы помогали соседние страны — арабские мусульманские страны, — заявил муфтий в беседе с ТАСС в кулуарах Всероссийского форума женственности в Уфе. — Было бы не грех оказать гуманитарную помощь, помощь в восстановлении мирной жизни и стабильности разрушенных городов Сирии».

Таджуддин подчеркнул, что последователи всех традиционных религиозных конфессий в России оказывают помощь в сборе гуманитарных грузов для пострадавших от войны сирийцев.

Напомним, несмотря на то, что большинство беженцев из Сирии являются мусульманами-суннитами, как и большинство сирийцев, оказавшихся в тяжелейших условиях в результате разрушительной гражданской войны в Сирии, соседние арабские страны — например, Саудовская Аравия — не оказали практически никакой помощи и не принимали беженцев. В результате большинство беженцев — сирийских арабов — получили помощь на территории Турции, а значительная часть — те, кто мог себе это позволить — отправились в Европу, где существуют развитые социальные программы для беженцев.