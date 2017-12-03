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Глава Роскомнадзора рассказал китайцам, как Интернет помогает экономике расти
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    Глава Роскомнадзора рассказал китайцам, как Интернет помогает экономике расти

    11:45  3 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  03 Декабря 2017
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    Глава Роскомнадзора рассказал китайцам, как Интернет помогает экономике расти

    Пекин, 3 декабря. Глава Роскомнадзора Александр Жаров на конференции по управлению интернетом в Китае заявил об активной цифровизации мировой экономики и объяснил, как развитие электронных сервисов способствует ее росту в разных отраслях.

    По его мнению, «активная фаза цифровизации мировой экономики» является «предсказуемой тенденцией, основанной на развитии сети интернет». Жаров подчеркнул, что электронные сервисы ускоряют прогресс и создают условия для экономического роста в самых разных отраслях экономики, «меняют подходы к управлению».

    По оценкам Жарова,  к 2025 году интернет-технологии в Китае и в России обеспечат от 25-30 процентов роста ВВП.

    Ранее глава Роскомнадзора заявлял, что переход российской экономики на цифровую основу к 2025 году принесет ВВП страны 4-9 триллионов рублей (19-34 процента от общего объема валового продукта).
     

    Автор: Алексей Громов
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    #китай #экономика #роскомнадзор #интернет #жаров
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