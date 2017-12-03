Сирия: бойцы КСИР взорвали сеть туннелей террористов под Абу-Кемалем

Абу-Кемаль, 3 декабря. Бойцы из действующего в Сирии отряда иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ходе обследования освобожденного от террористов «Исламского государства»2 (запрещено в России) города Абу-Кемаль обнаружили сеть подземных тоннелей, которые боевики ИГ1 использовали для скрытного перемещения по городу. Обнаруженная сеть туннелей была взорвана КСИР.

Разветвленная сеть туннелей имела несколько выходов на поверхность, а также длинные подземные коридоры, ведущие в юго-восточном направлении — возможно, часть боевиков ИГ смогла использовать их, чтобы вырваться из окружения, отмечает Free News Иранские военные не стали полностью исследовать подземную систему коммуникаций — это небезопасно и требует значительного времени — и предпочли запечатать все входы и выходы из-под земли. Такие меры не позволят боевикам ИГ скрытно проникнуть в город для диверсий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.