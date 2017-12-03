Женщина насмерть разбилась на снегоходе в Кемеровской области

Кемерово, 3 декабря. Женщина разбилась насмерть, когда каталась на снегоходе. Инцидент произошел в поселке Ясногорский Кемеровской области 2 декабря.

Женщина не справилась с управлением транспортного средства, ее снегоход наехал на бордюр и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает «Газета Кемерова». Женщина погибла до приезда скорой помощи, на данный момент, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области было обнаружено тело мужчины — 59-летнего жителя Тюмени. Предположительно, погибший не справился с условиями спуска и упал.