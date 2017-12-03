Путин распорядился проанализировать эффективность переработки отходов

Москва, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Общественной палате совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общероссийским народным фронтом (ОНФ) изучить плодотворность принимаемых мер по переработке твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что глава российского государства попросил представить инициативы по обеспечению учета мнения граждан России при строительстве объектов, которые будут использоваться для переработки твердых отходов.

Кроме того, Путин распорядился усилить эффективность правовой защиты россиян за границей, проверить применение закона о митингах и акциях, а также рассмотреть исполнение закона о помиловании.

Ранее президент России поручил Верховному суду РФ (ВС) обобщить практику по нарушениям на митингах.

Владимир Путин. Биография