Глубоководный аппарат МЧС РФ нашел объект, похожий на затонувшую подлодку «Сан-Хуан» 

Буэнос-Айрес, 3 декабря. Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал объект на дне у аргентинского побережья, который ранее приняли за пропавшую аргентинскую подводную лодку «Сан-Хуан». Объект, обнаруженный с помощью гидролокации, был обнаружен на глубине 477 метров.

«Контакт, обнаруженный 30 ноября с помощью аппарата мультилучевой эхолокации на принадлежащем министерству сельского хозяйства судне «Виктор Ангелеску», был обследован российским глубоководным аппаратом «Пантера Плюс», — сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби в Twitter. — Обследование дало отрицательные результаты: обнаруженный объект не соответствует подводной лодке «Сан-Хуан».

“El contacto detectado el 30 de Noviembre con ecosonda multihaz por el buque Víctor Angelescu del Ministerio de Agroindustria, fue verificado por el ROV ruso Panter Plus arrojando un resultado negativo por no corresponder con el #submarinoARASanJuan” CN Balbi #Continúalabúsqueda pic.twitter.com/WhfoTDVlY1 — Armada Argentina (@Armada_Arg) December 2, 2017

Бальби заявил, что в ближайшее время поиски пропавшей субмарины будут продолжены. С помощью российского глубоководного аппарата будут проверены еще несколько объектов, обнаруженных на глубинах в 700, 800 и 900 метров.

Напомним, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°», российские спасатели со специальным оборудованием присоединились к поискам пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Российский телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера Плюс» способен работать на глубинах до 1000 метров.