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Глубоководный аппарат МЧС РФ нашел объект, похожий на затонувшую подлодку «Сан-Хуан»
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    Глубоководный аппарат МЧС РФ нашел объект, похожий на затонувшую подлодку «Сан-Хуан»

    12:05  3 Декабря 2017
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    Глубоководный аппарат МЧС РФ нашел объект, похожий на затонувшую подлодку «Сан-Хуан»

    Буэнос-Айрес, 3 декабря. Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал объект на дне у аргентинского побережья, который ранее приняли за пропавшую аргентинскую подводную лодку «Сан-Хуан». Объект, обнаруженный с помощью гидролокации, был обнаружен на глубине 477 метров.

    «Контакт, обнаруженный 30 ноября с помощью аппарата мультилучевой эхолокации на принадлежащем министерству сельского хозяйства судне «Виктор Ангелеску», был обследован российским глубоководным аппаратом «Пантера Плюс», — сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби в Twitter. — Обследование дало отрицательные результаты: обнаруженный объект не соответствует подводной лодке «Сан-Хуан».

    Глубоководный аппарат МЧС РФ нашел объект, похожий на затонувшую подлодку «Сан-Хуан» 

    Бальби заявил, что в ближайшее время поиски пропавшей субмарины будут продолжены. С помощью российского глубоководного аппарата будут проверены еще несколько объектов, обнаруженных на глубинах в 700, 800 и 900 метров.

    Напомним, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°», российские спасатели со специальным оборудованием присоединились к поискам пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Российский телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера Плюс» способен работать на глубинах до 1000 метров.

    Автор: Валентин Меликов
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