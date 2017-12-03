Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал китайцам, как Интернет помогает экономике расти
Украина
Тимошенко раскрыла «секретные данные СБУ»: В Киеве десятки тысяч агентов Кремля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тимошенко раскрыла «секретные данные СБУ»: В Киеве десятки тысяч агентов Кремля

    11:44  3 Декабря 2017
    36

    Тимошенко раскрыла «секретные данные СБУ»: В Киеве десятки тысяч агентов Кремля

    Киев, 3 декабря. По словам украинского политика Юлии Тимошенко, она видела некие «закрытые отчеты СБУ», согласно которым в одном только Киеве действуют «десятки тысяч агентов Кремля». По логике главы партии «Батькивщина», именно поэтому украинскому народу ни в коем случае сейчас нельзя подниматься против коррумпированной власти — поскольку «агенты Кремля» воспользуются ситуацией в свою пользу.

    «Сегодня даже в городе Киеве, по закрытым данным Службы безопасности Украины, десятки тысяч людей  — не украинских граждан, агентов Кремля, которые в своей стране ходят в погонах — они на Украине, в Киеве», — заявила Тимошенко в эфире украинского телеканала NewsOne.

    Эту политическую паранойю Тимошенко считает поводом поддерживать действующую коррумпированную власть: «как только какая-нибудь волна революции поднимется, причем абсолютно законно, справедливо, со справедливыми требованиями», таким народным возмущением может воспользоваться Россия и тогда это может завершиться для Украины «трагично».

    Тимошенко раскрыла «секретные данные СБУ»: В Киеве десятки тысяч агентов Кремля

    А выход у украинцев один, считает экс-премьер Украины: «нам нужно набраться, к сожалению, терпения», и ждать, пока не будут проведены «честные выборы, не сфальцифицированные выборы, не подкупленные выборы, не выборы «по-порошенковски». Только такие выборы «могут дать серьезную перезагрузку власти в стране и дать новый путь развитию государства», объявила Тимошенко. 

    Как могут быть проведены такие выборы в стране, которая из-за коррумпированности властей находятся в предреволюционной ситуации, Тимошенко не уточнила.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тимошенко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть