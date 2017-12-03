Тимошенко раскрыла «секретные данные СБУ»: В Киеве десятки тысяч агентов Кремля

Киев, 3 декабря. По словам украинского политика Юлии Тимошенко, она видела некие «закрытые отчеты СБУ», согласно которым в одном только Киеве действуют «десятки тысяч агентов Кремля». По логике главы партии «Батькивщина», именно поэтому украинскому народу ни в коем случае сейчас нельзя подниматься против коррумпированной власти — поскольку «агенты Кремля» воспользуются ситуацией в свою пользу.

«Сегодня даже в городе Киеве, по закрытым данным Службы безопасности Украины, десятки тысяч людей — не украинских граждан, агентов Кремля, которые в своей стране ходят в погонах — они на Украине, в Киеве», — заявила Тимошенко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Эту политическую паранойю Тимошенко считает поводом поддерживать действующую коррумпированную власть: «как только какая-нибудь волна революции поднимется, причем абсолютно законно, справедливо, со справедливыми требованиями», таким народным возмущением может воспользоваться Россия и тогда это может завершиться для Украины «трагично».

А выход у украинцев один, считает экс-премьер Украины: «нам нужно набраться, к сожалению, терпения», и ждать, пока не будут проведены «честные выборы, не сфальцифицированные выборы, не подкупленные выборы, не выборы «по-порошенковски». Только такие выборы «могут дать серьезную перезагрузку власти в стране и дать новый путь развитию государства», объявила Тимошенко.

Как могут быть проведены такие выборы в стране, которая из-за коррумпированности властей находятся в предреволюционной ситуации, Тимошенко не уточнила.