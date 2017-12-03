Азаров предупредил о «больших жертвах» в результате эскалации конфликта в Донбассе

Киев, 3 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны».

В своем посте на Facebook Азаров рассказал, что «в последнее время наметилась тревожная тенденция к перерастанию «замороженного» минскими соглашениями конфликта в «горячую» фазу».

«Уже спецпредставитель Госдепа К. Волкер заявил, что вероятность разрастания конфликта он оценивает как такую, которая превышает 80%. Пошли высказывания различных Аваковых, Полтораков и прочих о том, как им мыслится «покорение Донбасса», — пишет экс-премьер.

Азаров убежден, что Волкер «хочет большой войны», но не понимает, зачем она нужна американскому президенту Дональду Трампу и Европе.

«Для чего это надо Трампу, для чего этот конфликт вообще нужен Европе. Ей-то зачем поддерживать прогнивший насквозь коррумпированный режим?!», — удивляется политик.

Николай Азаров назвал происходящее в Донбассе «большой провокацией» со стороны киевских властей и предупредил, что «она может закончится очередными большими жертвами украинского народа как с той, так и с другой стороны».