Independent дала британским фанатам советы, как вести себя на ЧМ-2018 в России

Лондон, 3 декабря. На чемпионате мира — 2018 по футболу британским болельщикам предстоит посетить Калининград, Волгоград и Нижний Новгород. Издание The Independent советует фанатам не пить алкоголь и избегать разговоров о Второй мировой войне.

Калининград, который расположен на западе России, «очень странный город», пишет таблоид. Несмотря на то, что он окружен со всех сторон Европейским союзом и Североатлантическим альянсом, внутри город остается российским.

«Тем не менее британским туристам не стоит думать, что здесь их будет ждать Европа... В визуальном плане готовьтесь к тому, что можно увидеть в большинстве советских городов», — отмечает британское издание.

Нижний Новгород издание называет «прекрасным городом», футбольная арена находится в центре, передает RT.

The Independent также рассказала про Волгоград, куда предстоит отправиться британским болельщикам. Авторы материала напоминают, что именно в этом городе советская армия остановила немецкие войска. В той битве, по подсчетам британского издания, погибли 500 тыс. человек.

Кроме того, газета дала британцам несколько советов относительно спиртных напитков и разговоров о войне.

«В России избегайте разговоров о войне, особенно когда пьете алкогольные напитки. И еще один совет: если все-таки вас втянули в этот разговор, никогда не спорьте с тем, что войну выиграл СССР», — пишет издание.

Напомним, ранее португальский специалист Жозе Моуринью дал совет российским футболистам после жеребьевки ЧМ-22018.