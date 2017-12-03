Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина насмерть разбилась на снегоходе в Кемеровской области
Спорт
Independent дала британским фанатам советы, как вести себя на ЧМ-2018 в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Independent дала британским фанатам советы, как вести себя на ЧМ-2018 в России

    11:37  3 Декабря 2017
    48

    Independent дала британским фанатам советы, как вести себя на ЧМ-2018 в России

    Лондон, 3 декабря. На чемпионате мира — 2018 по футболу британским болельщикам предстоит посетить Калининград, Волгоград и Нижний Новгород. Издание The Independent советует фанатам не пить алкоголь и избегать разговоров о Второй мировой войне. 

    Калининград, который расположен на западе России, «очень странный город», пишет таблоид. Несмотря на то, что он окружен со всех сторон Европейским союзом и Североатлантическим альянсом, внутри город остается российским.

    Independent дала британским фанатам советы, как вести себя на ЧМ-2018 в России

    «Тем не менее британским туристам не стоит думать, что здесь их будет ждать Европа... В визуальном плане готовьтесь к тому, что можно увидеть в большинстве советских городов», — отмечает британское издание. 

    Нижний Новгород издание называет «прекрасным городом», футбольная арена находится в центре, передает RT

    The Independent также рассказала про Волгоград, куда предстоит отправиться британским болельщикам. Авторы материала напоминают, что именно в этом городе советская армия остановила немецкие войска. В той битве, по подсчетам британского издания, погибли 500 тыс. человек. 

    Independent дала британским фанатам советы, как вести себя на ЧМ-2018 в России

    Кроме того, газета дала британцам несколько советов относительно спиртных напитков и разговоров о войне. 

    «В России избегайте разговоров о войне, особенно когда пьете алкогольные напитки. И еще один совет: если все-таки вас втянули в этот разговор, никогда не спорьте с тем, что войну выиграл СССР», — пишет издание. 

    Напомним, ранее португальский специалист Жозе Моуринью дал совет российским футболистам после жеребьевки ЧМ-22018. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #россия #великобритания #чм-2018 #болельщики #фанаты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть