Не злите нас, господа: в Совфеде ответили на заявление посла США об условиях отмены санкций

Российский политический истеблишмент резко отреагировал на заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об «условиях» снятия антироссийских санкций. Ранее Хантсман связал возможность отмены американских санкций против Москвы с «поведением» России относительно Украины. Посол пояснил, что США вмешались в конфликт в Донбассе, поскольку для них важны «вопросы международного права и территориальной целостности». При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной во внутриукраинском конфликте. Заявление Хантсмана Федеральному агентству новостей прокомментировал первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. По мнению сенатора, американцы так пекутся об украинских делах, поскольку чувствуют свою ответственность за происходящее там и пытаются переложить на Россию вину за собственные грехи.

«Все заявления американцев, особенно относительно Украины, связаны с одним — они же понимают, кто там все делает, кто несет ответственность за то, что там происходит, — отметил сенатор Клинцевич. — США отлично знают, сколько их специалистов там работает, какими международными «разводками» они занимаются, как они требуют от Украины усиления боевых действий».

По словам первого зампреда комитета по обороне Совфеда, США провоцируют Украину с единственной целью — любой ценой втянуть Российскую Федерацию в конфликт в Донбассе. Но этого им добиться не удастся, подчеркнул Клинцевич.

«Поэтому заявление американского посла — это очередное лицемерие. Это нам уже надоело. Мы не сильно беспокоимся по поводу их санкций, хотя не могу сказать, что этот вопрос нас совсем не волнует. Но от американских санкций в первую очередь страдают Европа и сами США. Да, нам трудно, мы не спорим, что было бы лучше, если бы этих санкций не было. Но честью, достоинством и суверенитетом мы торговать не будем. Да и своих русских людей мы не сдадим. Поэтому успокойтесь, господа, и особо нас не злите, терпение наше уже на исходе. Вот все, что я могу сказать по этому поводу», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее по поводу заявления посла США в России Джона Хантсмана критически высказался в своем Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Пушков припомнил Соединенным Штатам вторжение в Ирак, бомбардировки Ливии, расчленение Югославии и проблему Косово.

«Узнали от посла Хантсмана — что для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал сенатор в своем микроблоге.

Разделяя озабоченность г-на посла вопросами межправа, хотел бы понять,на каком основании США действуют в Сирии? Межправо на сей счет молчит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 2, 2017

Ранее посол США в РФ заявил, что снятие антироссийских санкций возможно только после «решения вопроса с Украиной».