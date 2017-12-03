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Украина
ВСУ на учениях показали американцам «гроб на колесиках»
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    ВСУ на учениях показали американцам «гроб на колесиках»

    11:08  3 Декабря 2017
    235

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    Киев, 4 декабря. Украинские военные устроили показательные стрельбы для делегации Нацгвардии американского штата Калифорния, похваставшись перед заокеанскими гостями «гробом на колесиках». Учения провели в рамках визита американцев в 169-й учебный центр Сухопутных войск Украины «Десна».

    Итоговый репортаж о ходе учений Генеральний штаб ВСУ опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube. 

    В пресс-службе Минобороны Украины рассказали, что американской делегации продемонстрировали практическое вождение боевых машин на танкодроме, тренировку действий отделения в обороне и наступлении, преодоление психологической полосы препятствий, инженерную подготовку, а также учебные стрельбы из стрелкового оружия, «применение противовоздушных средств обороны, вооружения танков и тому подобное».

    Делегацию США возглавлял генерал-майор Дэвид Болдуин. Он сделал круг по учебному маршруту на украинском танке, а также поразил мишень из зенитной установки. Украинские СМИ сообщают, что в ходе визита в «Десну» американских военных больше всего интересовал «опыт АТО, и как он внедряется в учебный процесс».

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    А вот пользователей, посмотревших репортаж, особенно заинтересовал тренажер расчетов переносных ЗРК. Внутри установки сидят бойцы с пулеметом ПК и ПЗРК «Игла».

    В комментариях высмеяли установку, окрестив ее «гробом на колесиках», а также сравнили с «телегой на веревке». Один из участников обсуждения с сарказмом предположил, что украинские военные просто стащили тележку из супермаркета и обшили ее фанерой. 

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

     

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    Отдельное возмущение украинцев вызвало «преклонение», которое, по их мнению, демонстрировали военнослужащие ВСУ перед американцами. Визит Болдуина сравнили с приездом «господина». 

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    Что за гроб на колесиках: украинцы высмеяли хвастовство ВСУ перед США на учебных стрельбах

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #украина #стрельбы #гроб #танки #делегация сша #гроб на колесиках #десна
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