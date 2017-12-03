ВСУ на учениях показали американцам «гроб на колесиках»

Киев, 4 декабря. Украинские военные устроили показательные стрельбы для делегации Нацгвардии американского штата Калифорния, похваставшись перед заокеанскими гостями «гробом на колесиках». Учения провели в рамках визита американцев в 169-й учебный центр Сухопутных войск Украины «Десна».

Итоговый репортаж о ходе учений Генеральний штаб ВСУ опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube.

В пресс-службе Минобороны Украины рассказали, что американской делегации продемонстрировали практическое вождение боевых машин на танкодроме, тренировку действий отделения в обороне и наступлении, преодоление психологической полосы препятствий, инженерную подготовку, а также учебные стрельбы из стрелкового оружия, «применение противовоздушных средств обороны, вооружения танков и тому подобное».

Делегацию США возглавлял генерал-майор Дэвид Болдуин. Он сделал круг по учебному маршруту на украинском танке, а также поразил мишень из зенитной установки. Украинские СМИ сообщают, что в ходе визита в «Десну» американских военных больше всего интересовал «опыт АТО, и как он внедряется в учебный процесс».

А вот пользователей, посмотревших репортаж, особенно заинтересовал тренажер расчетов переносных ЗРК. Внутри установки сидят бойцы с пулеметом ПК и ПЗРК «Игла».

В комментариях высмеяли установку, окрестив ее «гробом на колесиках», а также сравнили с «телегой на веревке». Один из участников обсуждения с сарказмом предположил, что украинские военные просто стащили тележку из супермаркета и обшили ее фанерой.

Отдельное возмущение украинцев вызвало «преклонение», которое, по их мнению, демонстрировали военнослужащие ВСУ перед американцами. Визит Болдуина сравнили с приездом «господина».