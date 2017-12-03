Назван топ-10 популярных японских автомобилей на вторичном рынке России

Москва, 3 декабря. Автомобильные специалисты составили топ-10 самых популярных японских автомобилей на вторичном российском авторынке.

Оказалось, что лидером продаж стала Toyota Corolla. В период с января по октябрь россияне купили 90 667 подержанных транспортных средств этой модели. Отмечается, что это на 2,4% хуже аналогичного показателя минувшего года.

На второй строчке среди японских моделей с пробегом оказался седан Toyota Camry, чьи продажи на российском рынке увеличились на 4% и составили 61 644 проданных единиц.

Топ-3 замкнул Mitsubishi Lancer с результатом в 45 374 реализованных автомобилей, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за указанный период на вторичном авторынке России было продано 35 296 кроссоверов Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник обосновался на четвертой строчке.

Далее по списку идут внедорожник Toyota RAV4, Mazda3, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, а также Honda CR-V.