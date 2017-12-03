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Назван топ-10 популярных японских автомобилей на вторичном рынке России
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    Назван топ-10 популярных японских автомобилей на вторичном рынке России

    13:19  3 Декабря 2017
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    Назван топ-10 популярных японских автомобилей на вторичном рынке России

    Москва, 3 декабря. Автомобильные специалисты составили топ-10 самых популярных японских автомобилей на вторичном российском авторынке. 

    Оказалось, что лидером продаж стала Toyota Corolla. В период с января по октябрь россияне купили 90 667 подержанных транспортных средств этой модели. Отмечается, что это на 2,4% хуже аналогичного показателя минувшего года.

    Назван топ-10 популярных японских автомобилей на вторичном рынке России

    На второй строчке среди японских моделей с пробегом оказался седан Toyota Camry, чьи продажи на российском рынке увеличились на 4% и составили 61 644 проданных единиц. 

    Топ-3 замкнул Mitsubishi Lancer с результатом в 45 374 реализованных автомобилей, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Кроме того, за указанный период на вторичном авторынке России было продано 35 296 кроссоверов Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник обосновался на четвертой строчке. 

    Назван топ-10 популярных японских автомобилей на вторичном рынке России

    Далее по списку идут внедорожник Toyota RAV4, Mazda3, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, а также Honda CR-V.

    Автор: Дана Балан
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