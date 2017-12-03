Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Даръа

Дамаск, 3 декабря. В течение минувших суток российские военные провели одну гуманитарную акцию на территории Сирии. В один из населенных пунктов провинции Даръа был доставлен груз продовольствия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике проведена одна гуманитарная акция, — указано в информационном бюллетене Минобороны РФ, — в населенный пункт Алькин провинции Даръа доставлен гуманитарный груз (рис, сахар, консервы мясные) общим весом — 1,9 тонн».

Кроме того, как отмечает пресс-служба Минобороны РФ, была оказана медицинская помощь 97 жителям Сирии. Как отмечено в информационном бюллетене Минобороны, российские военные оказали медицинскую помощь в общей сложности 66,5 тысячам жителей Сирии.

Ранее замглавы сирийской делегации Красного Креста рассказал изданию «Газета.ru», что введение зон деэскалации в Сирии позволило добиться снижения уровня насилия.