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Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Даръа
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Даръа

    10:55  3 Декабря 2017
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Даръа

    Дамаск, 3 декабря. В течение минувших суток российские военные провели одну гуманитарную акцию на территории Сирии. В один из населенных пунктов провинции Даръа был доставлен груз продовольствия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    «Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике проведена одна гуманитарная акция, — указано в информационном бюллетене Минобороны РФ, —  в населенный пункт Алькин провинции Даръа доставлен гуманитарный груз (рис, сахар, консервы мясные) общим весом — 1,9 тонн».

    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Даръа

    Кроме того, как отмечает пресс-служба Минобороны РФ, была оказана медицинская помощь 97 жителям Сирии. Как отмечено в информационном бюллетене Минобороны, российские военные оказали медицинскую помощь в общей сложности 66,5 тысячам жителей Сирии.

    Ранее замглавы сирийской делегации Красного Креста рассказал изданию «Газета.ru», что введение зон деэскалации в Сирии позволило добиться снижения уровня насилия.

    Автор: Валентин Меликов
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