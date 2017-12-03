Никто ничего не забыл: посол РФ рассказал о работе над иском по дипсобственности в США

Москва, 3 декабря.Российская сторона ведет активную работу по подготовке подачи судебного иска относительно захваченной в Соединенных Штатах дипломатической собственности. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов по окончании посещения крепости Форт-Росс (Fort Ross).

Российский дипломат подчеркнул, что в настоящее время ведется работа с адвокатами, передает ТАСС.

«Мы работаем, работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия... Никто ничего не забыл», — отметил Антонов.

Накануне российский дипломат сообщил, что получил от Государственного департамента США «необоснованный отказ» на посещение российской дипломатической собственности в Сан-Франциско. Антонов пробудет в Калифорнии до 3 декабря. Ожидается, что посол РФ встретится с экспертами и представителями деловых кругов.

Напомним, в сентябре текущего года американские спецслужбы провели незаконные обыски в помещениях российской дипломатической миссии в столице США, Нью-Йорке и Сан-Франциско, а затем лишили ряд объектов дипломатической неприкосновенности.

Данное решение российская сторона планирует обжаловать в суде.